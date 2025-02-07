Праздничную программу на Масленицу представили в усадьбе «Даровое»

В усадьбе Достоевских «Даровое», которая находится в городском округе Зарайск, 1 марта пройдет традиционное празднование Масленицы. В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали о программе дня.

Гости смогут погрузиться в атмосферу традиций XIX века. В рамках музыкальной программы выступят фольклорный ансамбль «Рось», коллективы «Топ-Вечера» и «Шыбер-Выбер». Артисты исполнят старинные песни и мелодии.

Развлекать посетителей будут балаганный театр с любимым народным героем Петрушкой, танцы и хороводы под народную музыку.

На мастер-классах от ремесленников можно будет научиться делать масленичные маски и народные куклы-обереги из ткани, соломы и лыка. Энтузиасты исторической кухни Hell’s Kitchen Daughters поделятся старинными рецептами самых вкусных блинов и расскажут, какие лакомства готовили на праздник предки.

Начало праздника в 12:00. Адрес: Московская область, городской округ Зарайск, деревня Даровое, д. 1А.