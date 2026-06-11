Праздничную программу ко Дню России подготовили в Люберцах

Центром празднования станет парк «Наташинские пруды». С 15:00 здесь начнется концертная программа «Великая сила — Россия моя». Для жителей и гостей округа организуют творческие мастер-классы, пленэры, интерактивные площадки, конкурсы и спортивные активности. На большом пруду состоится Кубок России по вейкбордингу, а любители силовых испытаний смогут проверить себя на площадке «Удар России».

Особое внимание организаторы уделили зрелищной части программы. Посетители смогут увидеть попытку установить рекорд России по сценическому экстриму. За достижение поборется президент Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк».

«Для гостей подготовлена насыщенная программа, которая объединит творчество, спорт и семейный отдых. Каждый сможет найти занятие по интересам и провести праздничный день в кругу друзей и близких», — отметили организаторы.

Праздничные события пройдут и в Красковском культурном центре. В рамках сетевой акции «Сказочный хоровод» в 12:00 состоится мастер-класс по изобразительному искусству «Рисуем сказки». Участники вспомнят произведения Михаила Салтыкова-Щедрина, Александра Пушкина, Всеволода Гаршина, Петра Ершова и Сергея Аксакова, обсудят известных персонажей и создадут собственные иллюстрации.

Через час, в 13:00, гостей пригласят на викторину «Сказочные лабиринты». Участникам расскажут об истории известных сказочных сюжетов и познакомят с интересными фактами о героях русской литературы. Программа рассчитана на посетителей старше шести лет.

Спортивная часть праздника начнется утром. В 8:45 в парке «Наташинские пруды» пройдет традиционный забег сообщества «5 верст». В День России его участники выйдут на дистанцию в национальных костюмах. Еще одной площадкой станет Малаховское озеро, где в 14:00 состоится турнир по пляжному волейболу. Все события рассчитаны на широкую аудиторию и будут доступны для семейного посещения.