Ученики школы «Флагман» в Химках провели концерт ко Дню матери

Концерт-поздравление для мам в преддверии праздника организовали учащиеся школы «Флагман». Ребята подготовили для зрителей творческие номера и поблагодарили родителей за любовь и воспитание. В последнее воскресенье ноября в Химках проведут десятки мероприятий.

Традиционно в последнее воскресенье ноября в России принято поздравлять мам с их заслуженным праздником. Этот день — лишний повод напомнить родителям о своей любви и поблагодарить их за ласку и заботу.

«Хочу отметить многодетных матерей и матерей наших военнослужащих, которые сейчас защищают интересы нашей родины на рубежах СВО. Я желаю всем мамам городского округа Химки крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия», — поделился депутат Совета депутатов, директор школы «Флагман» Евгений Иноземцев.

Праздник в этом году пришелся на 24 ноября.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи. Особое внимание на протяжение всего этого времени уделяется сохранению традиционных семейных ценностей.

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