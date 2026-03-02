Праздничную программу к 8 Марта подготовили в парках Серпухова

Жителей и гостей Серпухова приглашают на еженедельные встречи в парках округа. С 2 по 8 марта здесь пройдут занятия и развлечения для всех возрастов.

В парке имени Олега Степанова запланированы шесть регулярных программ: скандинавская ходьба, творческие мастер-классы и развлекательные конкурсы. Участие в них бесплатное.

Главным событием недели станет общеобластной праздник «Весна, цветы и комплименты». Он пройдет 8 марта с 12:00 до 15:00. Для гостей подготовили фотозону «Для милых дам» и выставку картин «Мир глазами женщины». Художницы представят свои работы, отражающие взгляд на мир через женское искусство.

На интерактивных площадках посетителей ждут полезные занятия. В лаборатории красоты «Магия женственности» расскажут о секретах ухода за собой. На мастер-классе «Цветочный этикет» научат составлять букеты и понимать язык растений. Акция «Вам, любимые!» порадует представительниц прекрасного пола сюрпризами.

«Каждая гостья сможет унести с собой частичку праздника, — отметили организаторы. — Для этого у нас будет работать шаржист „Портрет улыбки“, который создаст оригинальные сувениры на память».

Завершит день праздничный концерт «Под звуки весны». Лирические мелодии наполнят парк и подарят всем присутствующим хорошее настроение. Художники и музыканты создадут особую атмосферу торжества.