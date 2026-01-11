Праздничную программу и спектакль провели в Павловском Посаде

Во Дворце культуры «Павлово-Покровский» 9 января прошло торжество для детей и взрослых. Еще до спектакля Дед Мороз и Снегурочка вовлекли детей в веселые игры, танцы и загадки.

Главным событием программы стал спектакль Московского Нового драматического театра «Царь Холод, или Волшебный гребень». Это история о победе добра и заботы над холодом и равнодушием. Особое впечатление на зрителей произвели выразительные, детально продуманные костюмы и сценические образы. Детям понравились сказочные персонажи, яркие картины, интересный сюжет и герои.

Рождественская елка главы округа объединила семьи в праздники. Для многих этот вечер запомнился не только красивой сказкой на сцене, но и возможностью стать частью общего мероприятия.