Праздничную программу для жителей Химок подготовили ко Дню отца

Общеобластной фестиваль «Отцы и дети» проведут в парках имени Толстого и «Дубки» 20 октября. Начало мероприятий в 12:00.

Игровая программа «Папа и я», фотозона «О папе с теплом», мастер-классы по созданию подарка для папы и другие активности подготовили для всех желающий весело провести время в эти выходные.

Праздничный концерт «Мелодия отцовской любви» состоится на главной сцене парка Толстого, а в «Дубках» организуют зону для настольных игр.

Напомним, что День отца официально вошел в праздничный календарь нашей страны в 2021 году. Ежегодно он отмечается каждое третье воскресенье октября.

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