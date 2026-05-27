Праздничную молитву на Курбан-байрам провели в Химках

Праздничную молитву по случаю Курбан-байрама совершили мусульмане в Химках 27 мая. Тысячи верующих собрались на общую молитву.

Молебен начался в 6:30 утра, после чего имам-хатыб произнес проповедь. Поздравили прихожан руководитель местной религиозной организации мусульман Химок Камиль-хазрат Маннапов, а также депутаты Руслан Шаипов и Артур Каримов.

«Этот великий день напоминает нам о важности жертвенности и взаимоподдержки в обществе. Пусть в ваших семьях царят мир, радость и согласие, а вера приносит крепость духа и вдохновение на добрые поступки», — обратился к верующим депутат Руслан Шаипов.

В этот день по традиции совершают жертвоприношение. Мясо раздают нуждающимся и подают за праздничным столом родным и близким.

Сотрудники Главного управления МВД России по Московской области обеспечивали порядок на площадках, где проходили молитвы. На мероприятиях также дежурили врачи, пожарные и спасатели.

«Главная задача — дать возможность всем желающим совершить религиозные обряды в комфортных и безопасных условиях, учитывая интересы всех жителей города», — сказал депутат Артур Каримов.

Курбан-байрам — один из важнейших праздников ислама. Дата празднования определяется по лунному календарю. В исламе этот праздник символизирует милосердие, жертвенность и готовность помогать другим.

