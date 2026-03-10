Праздничное шествие к 8 Марта прошло в Ступине

Праздничное шествие в честь Международного женского дня организовали активисты местного отделения «Молодой гвардии Единой России» при поддержке депутата Государственной Думы Александра Коган. Акция стала ярким началом череды мероприятий, которые организовали к 8 Марта в учреждениях культуры и образования городского округа.

Шествие стартовало от стелы «Город трудовой доблести» — знакового места, символизирующего вклад жителей Ступина в историю страны. Участники акции проследовали по центральным улицам до Дворца культуры, создавая позитивное настроение и привлекая внимание горожан к предстоящему празднику весны.

Изюминкой акции стали цветы. Участники шествия вручали их проходившим мимо дамам. Всего активисты подарили 1000 роз. Каждая из них стала символом внимания и заботы о тех, кто наполняет жизнь теплотой и красотой. Жительницы Ступино тепло встречали участников шествия, с улыбкой принимали цветы и поздравления.