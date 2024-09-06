Праздничное мероприятие «А у нас во дворе» пройдет в Лобне 6 сентября

Центр досуга «Восточный» приглашает жителей и гостей Лобни на праздничное мероприятие «А у нас во дворе», которое пройдет в рамках празднования Дня микрорайона и в преддверии Дня города. Концертная программа для детей и взрослых состоится 6 сентября на центральной детской площадке на улице Окружная, 11.

Артисты проведут интерактивно-развлекательное шоу для детей с играми, танцами и викторинами. Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по изобразительному искусству под названием «В День города вместе мы!». Для детей будет работать зона аквагрима, где они смогут перевоплотиться в своих любимых персонажей.

Завершится праздник захватывающим шоу мыльных пузырей.

Напомним, что центр досуга «Восточный» известен своей активной работой с населением: здесь проводятся разнообразные занятия для детей и взрослых, работают кружки и мастерские, организуются лекции и выставки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».