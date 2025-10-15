Праздничное богослужение прошло в храме Покрова Божией Матери в Подольске

Покров Пресвятой Богородицы — великий православный праздник, имеющий большой значение в жизни верующего человека. Богослужение в честь праздника прошло в в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покров.

Многие люди связывают этот день больше с традициями и приметами, чем с Церковью. Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий рассказал, как христианину достойно встретить этот день.

«Конечно же, в храм нужно сходить. Если не получается посетить Божественную литургию, то можно в течение дня зайти в храм, если есть такая возможность, ну, или после рабочего дня. В первую очередь мы должны прийти в храм и поблагодарить Господа Бога», — пояснил священнослужитель.