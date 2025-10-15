Праздничное богослужение прошло в храме Покрова Божией Матери в Подольске
Покров Пресвятой Богородицы — великий православный праздник, имеющий большой значение в жизни верующего человека. Богослужение в честь праздника прошло в в храме Покрова Пресвятой Богородицы в селе Покров.
Многие люди связывают этот день больше с традициями и приметами, чем с Церковью. Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий рассказал, как христианину достойно встретить этот день.
«Конечно же, в храм нужно сходить. Если не получается посетить Божественную литургию, то можно в течение дня зайти в храм, если есть такая возможность, ну, или после рабочего дня. В первую очередь мы должны прийти в храм и поблагодарить Господа Бога», — пояснил священнослужитель.
Символично, что праздничное богослужение было совершено именно в храме Покрова Пресвятой Богородицы. Это по-настоящему историческое место, первое упоминание о котором было сделано еще в XVI веке, когда храм был деревянным. Этот приход пережил разные испытания, но в 1990-х годах, во время возрождения порушенных святынь, здание храма было восстановлено и обрело облик, знакомый подольчанам. Сейчас здесь хранится более 700 частиц мощей святых угодников Божиих.
Настоятель храма протоиерей Марк Ганаба рассказал о чуде, которое случилось в этом месте во время эпидемии холеры в XIX веке. «Это чудо касается и Троицкого собора, и этого храма, и Домодедова, вплоть до Бронниц, был крестный ход с Иерусалимской иконой Божией Матери, в том числе и через наш Покровский храм. Тогда было чудо исцеления от холеры», — сказал настоятель.