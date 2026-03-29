Праздничная встреча ко Дню войск Национальной гвардии прошла в Химках

Мероприятие состоялось 27 марта в здании вневедомственной охраны Росгвардии. Депутат «Единой России» Юлия Ишкова поздравила сотрудников с профессиональным праздником и поблагодарила их за службу.

Юлия Ишкова подчеркнула, что служба в Росгвардии требует высокого профессионализма и внутренней стойкости. По ее словам, сотрудники обеспечивают безопасность граждан, часто оставаясь в тени, и именно их труд создает основу стабильности в обществе.

Участники вспомнили историю становления этого рода войск, обсудили современные задачи службы и значение личного примера. Программу дополнили творческие выступления.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев отметил, что такие события помогают выразить уважение действующим сотрудникам и напомнить о ценности службы. По его словам, важно, чтобы молодое поколение видело этот пример и понимало его значение.

Мероприятие прошло в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений». Лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева напомнила, что подобные встречи помогают сохранять традиции и вдохновлять жителей на служение Родине.