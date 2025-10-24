Праздничная встреча ко Дню сельских старост прошла в Можайске

День сельских старост отметили в музее «Доронино» в Можайске. Для виновников торжества организовали праздничную программу.

Участниками мероприятия стали старосты, заведующие территориальными отделами и сотрудники администрации. Для них провели экскурсию по старинному крестьянскому дому и рассказали об экспозициях, погружающих в быт солдат и крестьян.

Также на встрече обсудили развитие округа. Одной из тем стало инициативное бюджетирование. Заместитель главы Можайского округа Ольга Спиридонова рассказала об уже реализованных проектах.

«Собирайте новые предложения на будущий год! Ваша задача — быть проводником идей жителей», — сказала Ольга Спиридонова.

Кроме того, обсудили меры поддержки участников СВО и их семей. Об этом подробно рассказала социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

«Крайне важно, чтобы жители даже самых отдаленных деревень и сел знали, куда обратиться. Мы организовываем поездки, помогаем в розыске пропавших без вести, доставляем гуманитарную помощь и ежемесячно проводим бесплатные юридические консультации», — сказала Галина Аксенова.