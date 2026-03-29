Праздничная встреча ко Дню работников культуры прошла в Дмитрове

Торжественное мероприятие состоялось 26 марта в центральном дворце культуры «Созвездие». Лучших специалистов отрасли наградили почетными званиями, благодарственными письмами и грамотами.

Глава округа Михаил Шувалов вручил звание «Заслуженный артист Московской области» ведущему мастеру сцены Дмитровского драматического театра Роману Шишкову. Благодарственными письмами Министерства культуры и туризма Московской области отметили художественного руководителя центра культурного развития «Яхромский» Валентину Вершинину, преподавателя Дмитровской детской школы искусств Ольгу Халикову, художественного руководителя филиала дома культуры «Подъячево» Олесю Дементьеву, балетмейстера центра «Яхромский» Наталью Лисицину и ведущего библиотекаря Дмитровской центральной межпоселенческой библиотеки Елену Левыкину.

Еще девять сотрудников получили награды главы округа. Благодарственное письмо Московской областной Думы от депутата Марины Шевченко вручили ведущему мастеру сцены Дмитровского драматического театра Владимиру Котику.

С профессиональным праздником работников культуры также поздравили представители духовенства, начальник Управления культуры, туризма и работы с молодежью Алексей Маслов и председатель Дмитровской территориальной организации профсоюза работников культуры Наталья Раздуваева.

Торжество завершилось концертной программой с участием творческих коллективов округа. Почетным гостем праздника стал детский духовой оркестр «Сибемольки» из Каширы.