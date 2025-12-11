Праздничная программа с мастер-классами и концертами пройдет в парках Химок

В парках городского округа Химки 12 и 13 декабря состоится интерактивная программа «Парки, сказки, торжество». Во всех локациях организуют детективный квест «Тайна Снежной королевы».

12 декабря у входа в парк «Подрезково» с 16:00 до 17:00 состоится концертная программа «Зимние мелодии» с выступлениями творческих коллективов. Также в этот день пройдет мастер-класс «Зимние открытки», где можно научиться создавать праздничные послания для близких. Еще гости смогут поучаствовать в масштабной раскраске «Снежные узоры» и посетить Сказочную мастерскую, открытую для посетителей любого возраста.

13 декабря в парке Толстого, у выставочного комплекса «Артишок», с 12:00 до 15:00 будет работать фотозона «Елка желаний», где можно сделать кадры для новогоднего фотоальбома. Гости также смогут раскрасить баннер и поучаствовать в создании коллективного произведения искусства в рамках проекта «Сказки зимнего леса».

В парке «Дубки», в творческой мастерской, с 12:00 до 15:00 посетители смогут провести время за настольными играми и погрузиться в мир литературных шедевров на сказках при свечах.

В парке Величко у сцены с 14:00 до 15:30 пройдет игровая программа «Танцы в стране чудес», а также будут доступны творческая мастерская и настольные игры.

Кроме того, в парках Толстого и «Дубки» также будет работать сказочная мастерская «Щелкунчик и Мышиный король», где можно будет создать новогодние поделки и окунуться в атмосферу знаменитой сказки.

Программа рассчитана на семейный отдых и предлагает разнообразные активности для всех возрастов.