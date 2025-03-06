Праздничные программы к 8 Марта пройдут почти в 100 парках Подмосковья

Общеобластное мероприятие «Время цвести» в честь Международного женского дня состоится 8 марта более чем в 95 парках Подмосковья. Для посетителей подготовили насыщенную программу.

Гостей ожидают концерты и творческие мастер-классы. Для женщин откроют лаборатории красоты и покажут дефиле. Примерно в 60 парках представительницам прекрасного пола подарят цветы и открытки.

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске все желающие смогут посетить занятие по флористике, прослушать лекцию стилиста Натальи Гуляевой о весенней моде, встретиться с психологом и специалистом нейрографики и ароматерапии Еленой Фетисовой.

Дефиле «Мода из комода» состоится в парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве. Там же откроет лабораторию красоты салон «Гримерка». Кроме того, посетителям расскажут историю любви мецената Саввы Морозова.

В сквере имени Зайцева в Коломне женщин с 8 Марта поздравит фольклорный театр «Вечерка». Для гостей устроят танцевальный мастер-класс, квест и викторину.

Шествием с раздачей цветов порадует посетительниц парк культуры и отдыха в Жуковском. Также там продемонстрируют фильм «Любовь и голуби».