Праздничная программа ко Дню Воскресенска стартовала в Лопатинском

Жители Лопатинского микрорайона первыми отметили День рождения города. На площади одного из Дворцов культуры прошли мастер-классы, работали фото-зоны, детям подарили мыльные пузыри.
В микрорайоне Лопатинском 8 июня состоялась развлекательная программа «Город детства — город счастья». В нее вошли мастер-классы по созданию флагов и цветов в цветах российского Триколора, танцы и активности от аниматоров. Действовали фото-зоны с известными героями мультфильмов. После в концертном зале состоялась культурная программа. Также каждому ребенку подарили мыльные пузыри.
Таким образом, стартовала череда праздников, посвященных Дню города Воскресенск.