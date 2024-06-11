Праздничная программа ко Дню Воскресенска стартовала в Лопатинском

Фото: Управление культуры Администрации г.о. Воскресенск

Жители Лопатинского микрорайона первыми отметили День рождения города. На площади одного из Дворцов культуры прошли мастер-классы, работали фото-зоны, детям подарили мыльные пузыри.

В микрорайоне Лопатинском 8 июня состоялась развлекательная программа «Город детства — город счастья». В нее вошли мастер-классы по созданию флагов и цветов в цветах российского Триколора, танцы и активности от аниматоров. Действовали фото-зоны с известными героями мультфильмов. После в концертном зале состоялась культурная программа. Также каждому ребенку подарили мыльные пузыри.

Управление культуры Администрации г.о. Воскресенск
Фото: Управление культуры Администрации г.о. Воскресенск
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Управление культуры Администрации г.о. Воскресенск
Фото: Управление культуры Администрации г.о. Воскресенск
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Управление культуры Администрации г.о. Воскресенск
Фото: Управление культуры Администрации г.о. Воскресенск
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Таким образом, стартовала череда праздников, посвященных Дню города Воскресенск.

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