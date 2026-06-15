Праздничная программа ко Дню России прошла в парках Павловского Посада

В День России, 12 июня, городские парки в Павловском Посаде и Электрогорске стали точками притяжения для жителей и гостей округа. Праздничные мероприятия объединили людей разных возрастов: семьи с детьми, молодежь и представителей старшего поколения.

В парках звучала музыка, работали интерактивные площадки, проходили викторины, игровые программы, тематические активности и концерты. В поселке Большие Дворы состоялся праздничный флешмоб: десятки юных жителей с флажками станцевали зажигательный танец под песню Олега Газманова.

«День России — это праздник нашей общей истории, культуры, традиций и любви к родной земле. А малая родина для каждого из нас начинается здесь — с наших улиц, парков, семей, добрых дел и людей, которые делают округ лучше. Спасибо всем, кто сегодня пришел разделить этот день вместе с нами. Благодарю организаторов, творческие коллективы, сотрудников парков и всех участников праздничных программ за отличное настроение и яркий праздник. Пусть в каждом доме будет мир, согласие, радость и уверенность в завтрашнем дне. С праздником, с Днем России!» — сказал ВРИП главы округа Сергей Балашов.