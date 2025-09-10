Праздничная программа ко Дню города пройдет в доме культуры «Контакт» в Химках

В программе вечера, носящего название «Славься, любимый город!», примут участие солисты и коллективы учреждения. Мероприятие запланировано на 18:00.

«Для нас День города — это особый праздник, возможность сказать спасибо нашему дому — Химкам. Мы очень рады, что к концерту присоединятся как наши творческие коллективы, так и специальные гости. Уверена, что этот вечер подарит всем зрителям радость, гордость и чувство единства», — подчеркнула директор Дома культуры «Контакт», лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Организаторы приглашают всех желающих создать праздничное настроение вместе. Вход на концерт свободный.

Мероприятие состоится по адресу: ул. Молодежная, д. 20. Уточнить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (495) 571–54–66, 8 (999) 113–36–41.

Дом культуры «Контакт» был основан в 1982 году и в 2025-м отмечает 43-летие. Его история началась с молодежного клуба, а позже он превратился в полноценный центр творчества. Сегодня в его стенах работают многочисленные студии, эстрадные и рок-коллективы, которые регулярно участвуют в ключевых событиях городской жизни.