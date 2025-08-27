Праздничная программа к 85-летию города Яхромы прошла в Дмитрове

Город Яхрома отметил 85-летие со дня образования. К празднику приурочили масштабную развлекательную программу, церемонию награждения, а также патриотические мероприятия.

Праздник начался с молебна в Троицком соборе. Его отслужил благочинный Яхромского церковного округа иерей Сергий Бернацкий.

Официальное открытие прошло в парке имени И. А. Лямина. Здесь торжественно вынесли государственные флаги России, Московской области и Дмитровского округа и исполнили гимн Российской Федерации.

Поздравили жителей временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов, депутаты Мособлдумы Марина Шевченко и Александр Орлов, а также председатель Совета депутатов муниципалитета Михаил Зернов.

«Яхрома — это город с богатейшей историей, город-труженик и город-воин. Его сила — в людях: трудолюбивых, искренних и преданных своей малой Родине. Сегодня мы отдаем дань уважения всем поколениям яхромчан, которые своим трудом, ратными подвигами и творческими успехами создавали летопись города», — сказал Михаил Шувалов.

В этот день также состоялась церемония награждения жителей, внесших значительный вклад в развитие и благополучие Яхромы. Благодарственные письма главы Дмитровского округа получили представители бизнеса, сферы образования и культуры, ветераны, семьи-юбиляры и молодожены, активисты добровольческой организации «Надежный тыл».

На центральной площадке парка организовали мастер-классы, викторины и конкурсы, работала ярмарка изделий ручной работы местных мастеров. Показательные выступления подготовили представители клуба «Медоед».

Также жители могли посетить выставку обмундирования Ассоциации ветеранов СВО и мотовыставку байкеров Дмитрова. Кроме того, провели фестиваль красок холли и концерт с участием лучших коллективов округа.