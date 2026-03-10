Праздничная программа к 8 Марта прошла в парках округа Пушкинский

Торжества состоялись в Международный женский день на трех площадках: в Центральном парке культуры и отдыха города Пушкино, в городском парке Ивантеевки и в парке «Серебрянка». Мероприятия посетили около 1500 человек.

Для жителей и гостей всех возрастов работали анимационные площадки с играми и танцами. Дети участвовали в мастер-классах, где создавали бумажные цветы и красочные коллажи. Организаторы отметили, что такие занятия дарят юным гостям не только возможность создать подарок своими руками, но и чувство гордости за свои работы.

Завершился праздник доброй акцией: всем женщинам дарили живые весенние цветы. Теплая солнечная погода добавила посетителям хорошего настроения.

Праздничные мероприятия к 8 Марта в округе не ограничились парками. 5 марта в доме культуры «Юбилейный» прошел концерт, на котором женщин поздравили депутаты и представители администрации. Творческие коллективы подарили зрителям танцевальные и вокальные номера.