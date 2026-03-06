Концерт к 8 Марта прошел в округе Пушкинский

К женщинам обратились депутат Мособлдумы Михаил Ждан, заместитель главы округа Елена Панькив, председатель Совета депутатов Артем Садула и руководитель организации «Радость моя» Инна Орлова. Выступающие поблагодарили их за заботу, поддержку и умение создавать уют не только в семьях, но и во всем обществе.

Главным украшением вечера стала концертная программа. Творческие коллективы округа подарили зрителям танцевальные и вокальные номера, наполненные теплом и восхищением.

Праздник завершился под бурные аплодисменты. Организаторы напомнили, что 8 Марта — это день благодарности женщинам за их красоту, внутреннюю силу и способность делать мир добрее.