Концерт к 8 Марта прошел в округе Пушкинский
Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню, прошел 5 марта в Доме культуры «Юбилейный». С наступающим праздником женщин поздравили почетные гости.
К женщинам обратились депутат Мособлдумы Михаил Ждан, заместитель главы округа Елена Панькив, председатель Совета депутатов Артем Садула и руководитель организации «Радость моя» Инна Орлова. Выступающие поблагодарили их за заботу, поддержку и умение создавать уют не только в семьях, но и во всем обществе.
Главным украшением вечера стала концертная программа. Творческие коллективы округа подарили зрителям танцевальные и вокальные номера, наполненные теплом и восхищением.
Праздник завершился под бурные аплодисменты. Организаторы напомнили, что 8 Марта — это день благодарности женщинам за их красоту, внутреннюю силу и способность делать мир добрее.