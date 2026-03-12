Праздничная программа к 8 Марта прошла на катке в Мытищах

Настоящий праздник для девушек и девочек состоялся на центральном катке у Дворца культуры «Яуза» в Мытищах. Юные воспитанницы отделения фигурного катания спортивной школы «Авангард» и хоккейной «Академии Атлант» продемонстрировали свои таланты и мастерство на льду.

Главный каток городского округа Мытищи превратился в яркую площадку, наполненную улыбками и восторгом. Программа «Девчата, на лед!» стала ярким событием, собравшим множество зрителей, и прошла под девизом «Сегодня праздник у девчат», что подчеркивало важность этого дня для всех участниц. Для всех желающих был организован мастер-класс по хоккею, на котором каждый мог освоить основы этого увлекательного вида спорта.

Глава Мытищ Юлия Купецкая отметила, что товарищеский матч прошел ярко, красиво и с азартом. «Так умеют только девчонки! Дорогие мытищинцы! Наш каток продолжает работать, приходите кататься на коньках. А нашим талантливым юным спортсменам желаю верить в свои силы, ведь победа приходит только благодаря упорным тренировкам и терпению», — добавила руководитель муниципалитета.