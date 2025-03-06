Праздничная программа к 8 марта пройдет в парке «Серебряный»

В преддверии Международного женского дня жителей округа приглашают на разнообразные развлекательные программы. Для посетителей парка проведут мастер-классы и конкурсы.

Самых маленьких гостей ждут на увлекательной анимационной программе с играми. Родителей в это время приглашают послушать живую музыку на концерте «Весенняя классика».

«Это прекрасная возможность насладиться любимыми произведениями и потанцевать под открытым небом, ощущая тепло первых весенних лучей и вдыхая свежий воздух», — сообщили в администрации парка.

Кроме того, для посетителей в кафе «У бобров» пройдет мастер-класс, на котором участники своими руками сделают поздравительные открытки. Организаторы предоставят все необходимые материалы, а опытные мастера помогут воплотить в жизнь самые оригинальные идеи.

Праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта, пройдут почти во всех парках Московской области по инициативе Министерства культуры и туризма региона.