Праздничная программа к 205-летию села Мамонтово прошла в Богородском округе

Яркая, праздничная программа была подготовлена для жителей села Мамонтово. Со сцены звучали поздравления и слова благодарности, самым активным жителям вручали награды.

С теплыми словами к жителям обратился муниципальный депутат Дмитрий Гусев. Он отметил, что населенный пункт развивается с каждым днем, оставаясь при этом местом, где чтят историю и поддерживают добрые традиции. Подтверждением этих слов является Мамонтовский Дом культуры, отмечающий после капитального ремонта свое 10-летие.

В этот день также чествовали старожилов, лучших сотрудников дома культуры, чья работа помогает формировать у подрастающего поколения любовь к родной стране, семейные пары с юбилеями. Вручили грамоты, приятные подарки и молодоженам.

Приятным сюрпризом стало выступление эстрадно-джазового оркестра Александра Дубровского, а также вокальных и танцевальных коллективов.