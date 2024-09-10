Концерт и мастер-классы провели ко Дню города в Балашихе

Праздничная программа «Счастье там, где ты живешь!» прошла на площади перед сельским центром культуры и досуга «Рассвет». Мастер-классы, выставки и концерт посвятили 194-летию Балашихи.

Жителей деревень Пуршево и Соболиха поздравил начальник территориального отдела администрации городского округа Балашиха Вадим Кузнецов. На сцене выступили музыкальные и танцевальные коллективы. Специальным гостем стал военный вокально-инструментальный ансамбль. Для участников мероприятия подготовили спортивные и творческие мастер-классы.

Библиотека имени Белого представила просветительский литературный и историко-краеведческий обзор, а также книжную выставку «Балашиха — город славный».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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