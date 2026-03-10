Праздничная акция к 8 Марта прошла в Раменском

На дорогах Раменского округа привычная строгость дорожного контроля уступила место весеннему очарованию. В рамках проекта Госавтоинспекции Московской области и при поддержке «Рамавтодора» прошел праздничный рейд, который доказал: безопасность на дорогах может быть не только обязательной, но и по-настоящему эстетичной.

Место действия — район горнолыжного клуба Гая Северина — было выбрано не случайно. Праздничный патруль встречал здесь не только автоледи, но и активных жительниц региона, увлекающихся зимним спортом.

Инспекторы останавливали участниц движения, чтобы вручить им весенние тюльпаны и подарочные сертификаты. Центральной темой мероприятия стала интеграция световозвращающих элементов в современный женский гардероб.

Прямо на обочине эксперт моды проводила экспресс-мастер-классы. Она наглядно демонстрировала, что фликеры — это не просто техническое средство защиты, а стильный аксессуар.

«Участницам показали, как элегантно закрепить световозвращающие подвески на сумочках, использовать браслеты поверх пальто или интегрировать ленты в спортивный аутфит, оставаясь заметной в сумерках и при этом сохраняя безупречный образ. Особое внимание уделили пешеходам и тем, кто предпочитает экологичный транспорт», — поделились организаторы.