Праздничная акция к 8 Марта прошла на улицах Балашихи

В городском округе Балашиха, в парке «Заречная», состоялась традиционная ежегодная акция «Дорогая, ты права!», приуроченная к Международному женскому дню. В мероприятии приняли участие депутат Государственной Думы, член партии «Единая Россия» Александр Толмачев, а также активисты Молодой Гвардии Единой России.

В рамках торжественного шествия участники акции дарили цветы всем прохожим женщинам, поздравляя их с приближающимся праздником. Это стало символом уважения и признания важности женщин в жизни общества.

«Сегодня вместе с молодежью и Александром Романовичем мы собрались, чтобы поздравить дорогих женщин с замечательным весенним праздником — 8 Марта. Желаем им всего самого хорошего, светлого, доброго», — отметил руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Единой России Алексей Егоров.

Акция «Дорогая, ты права!» проводится волонтерами уже шестой год подряд и стала доброй традицией в преддверии 8 Марта. Каждый год она собирает все больше участников и привлекает внимание жителей округа, подчеркивая важность роли женщин в обществе и отмечая их достижения.