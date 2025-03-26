Правовой квиз прошел в Дашковской школе в Серпухове

Квиз «Вправе 3.0» на тему юриспруденции провели для девятиклассников Дашковской школы городского округа Серпухов. Победила в интеллектуальном состязании команда 9 «Б» класса.

Мероприятие организовал Молодежный центр «Молодость». Участников разделили на три команды. Ребята показали знание юридических терминов и то, как они умеют анализировать правовые ситуации, логически мыслить и решать анаграммы.

Лучшими по итогам квиза стали учащиеся 9 «Б» класса, второе место заняли школьники из 9 «В» класса, а третье место досталось ребята из 9 «А». Победители получили право выступить в финале юридической игры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о вовлечении школьников в олимпиадную работу. По его словам, важно вовлекать молодых людей в эту работу так, чтобы у них было желание проявить себя.