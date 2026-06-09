Правовой квест провели для школьников Наро-Фоминского округа

Мероприятие, в котором участвовали около 200 ребят, состоялось 8 июня в детском оздоровительном лагере «Литвиново». Организатором выступила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

Для детей работали 20 тематических площадок. Участники выполняли задания, связанные с правами, обязанностями и разными жизненными ситуациями. Главная особенность квеста — тема искусственного интеллекта: именно от его лица ребята получали задания и подсказки.

Однако основная цель была не в знакомстве с технологиями, а в развитии критического мышления. Школьникам напомнили: даже в эпоху цифровых технологий важно самостоятельно анализировать информацию и не полагаться исключительно на алгоритмы.

Каждая площадка моделировала реальные жизненные ситуации. Участники учились применять знания на практике и понимать, что права всегда связаны с обязанностями. Вместо привычных лекций — командная работа, игровые задания и возможность проверить себя в нестандартных условиях. Дети назвали квест очень интересным, необычным и познавательным.

Ирина Фаевская открыла встречу и поприветствовала участников. Мероприятие показало, что правовая грамотность начинается не с заучивания законов, а с умения применять их в повседневной жизни.​​