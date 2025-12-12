Правовой экзамен на знание Конституции РФ прошел в Шатуре

Жители Шатуры 12 декабря проверили знание Конституции и правовых основ. Школьники, студенты и молодые парламентарии приняли участие в написании правового экзамена. Участниками очного экзамена стали 210 человек.

Инициатором проведения такого диктанта стал Совет молодежных парламентов Центрального федерального округа.

В очном формате тестирование прошло на пяти площадках: в Шатурском энергетическом техникуме и медицинском колледже, лицеях Шатуры, Рошаля и Дмитровского Погоста.

«Правовой экзамен — это возможность проверить свои знания о главном законе страны и углубить понимание правовых основ, на которых строится наше общество. Тест включает в себя 32 вопроса, на каждый из которых есть четыре варианта ответа. Время проведения экзамена — 40 минут», — рассказала председатель Молодежного парламента при Совете депутатов муниципального округа Шатура Ирина Соколовская.

Важность проведения правового тестирования отметил депутат Совета депутатов Алексей Кадочкин. Он пожелал студентам удачи и хороших результатов.

Напомним, все желающие могут пройти тестирование в онлайн-формате на сайте правовойэкзамен.рф в течение дня и до полуночи 12 декабря.