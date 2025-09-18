Православный фестиваль впервые прошел в Чехове

Фото: Пресс-служба администрации м.о. Чехов

Во Дворце культуры «Дружба» состоялся фестиваль для представителей старшего поколения. Все они являются участниками областного проекта «Активное долголетие».

Перед началом церемонии открытия все желающие могли посетить ремесленные мастер-классы и присоединиться к благотворительной ярмарке, организованной приходом храма Архангела Михаила села Хлевино муниципального округа Чехов.

Для зрителей выступали хор Вознесенской Давидовой пустыни, певица Татьяна Дроздова и ансамбль танца «Седьмое небо».

На торжественном открытии фестиваля присутствовали иерей Михаил Тарасов, начальник управления развития отраслей социальной сферы администрации Чехова Ольга Щукина и заместитель директора социального центра «Подольский» Людмила Соснина.

Фестиваль собрал более 250 человек. Всем участникам мероприятия были вручены дипломы в знак признания их вклада в сохранение культурных и духовных традиций.

