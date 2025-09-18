Православный фестиваль впервые прошел в Чехове

Во Дворце культуры «Дружба» состоялся фестиваль для представителей старшего поколения. Все они являются участниками областного проекта «Активное долголетие».

Перед началом церемонии открытия все желающие могли посетить ремесленные мастер-классы и присоединиться к благотворительной ярмарке, организованной приходом храма Архангела Михаила села Хлевино муниципального округа Чехов.

Для зрителей выступали хор Вознесенской Давидовой пустыни, певица Татьяна Дроздова и ансамбль танца «Седьмое небо».

На торжественном открытии фестиваля присутствовали иерей Михаил Тарасов, начальник управления развития отраслей социальной сферы администрации Чехова Ольга Щукина и заместитель директора социального центра «Подольский» Людмила Соснина.

Фестиваль собрал более 250 человек. Всем участникам мероприятия были вручены дипломы в знак признания их вклада в сохранение культурных и духовных традиций.