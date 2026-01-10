Православный фестиваль-конкурс провели в Воскресенске

Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск

В нем приняли участие творческие коллективы со всего Подмосковья. Фестиваль состоялся 9 января в Доме культуры рабочего поселка Хорлово.

Девятый Открытый православный фестиваль-конкурс «Рождественский вертеп» стал настоящим праздником для всех ценителей искусства и духовной культуры. Участники представили зрителям театрализованные постановки на рождественскую тему. Также в рамках фестиваля прозвучали стихотворения и песни в исполнении конкурсантов.

С теплыми словами к собравшимся обратился настоятель храма Введения во храм Пресвятой Богородицы поселка Хорлово — протоиерей Алексий Стрекалов. Он поделился размышлениями о значении Рождества и важности сохранения традиций.

Творческие номера напомнили зрителям о вечных ценностях веры, надежды и доброты, создав в зале праздничную атмосферу.

Ранее глава округа Алексей Малкин отметил важность проведения подобных мероприятий для сохранения русской культуры и многовековых духовных традиций.