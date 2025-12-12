Церемония закрытия областных Рождественских чтений прошла в Воскресенске

Во Дворце культуры «Юбилейный» городского округа Воскресенск 12 декабря состоялась торжественная церемония закрытия XXIII Московских областных Рождественских образовательных чтений. В этом году муниципальный этап посвятили теме «Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени».

Его открыли в лицее имени Героя Советского Союза Павла Стрельцова. Участниками мероприятия стали педагоги, представители духовенства, директора муниципальных общеобразовательных организаций.

По словам главы городского округа Воскресенск Алексея Малкина, такие форумы необходимы для сохранения русской культуры и многовековых духовных традиций.

«Передача от поколения к поколению священных ценностей — веры, чести, любви к Родине и уважения к ее истории — основа в воспитании достойных граждан, способных укрепить и приумножить величие России», — добавил руководитель муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.