Православные жители почтили память Иоанна Предтечи в Серпухове

В Серпухове молитвенно встретили день Первого и Второго обретения честной главы Иоанна Предтечи. Православные жители собрались в древнем храме Рождества Иоанна Предтечи на Ивановой Горе.

Праздничную службу возглавил епископ Павлово-Посадский Силуан, викарий Святейшего Патриарха. Архипастырский визит объединил под сводами храма духовенство благочиния и прихожан.

«Господь посылает нам великих святых, которые показывают путь к покаянию и спасению, — обратился к пастве владыка Силуан. — Иоанн Предтеча указал миру на Спасителя, и мы должны следовать его заветам».

9 марта верующие вознесли сугубые молитвы о здравии и мире. Глубокий смысл этого дня перекликался с пробуждением природы. По народному поверью, на Обретенье птицы возвращаются в родные края и начинают вить гнезда.

Как пернатые обретают свой дом, так и христиане в этот праздник получают духовную опору. Они вспоминают того, кто был гласом вопиющего в пустыне и указал путь к истине.