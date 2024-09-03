Православная встреча для семей участников СВО прошла в храме Мытищ

В храме Рождества Христова городского округа Мытищи организовали православную встречу для родственников военнослужащих специальной военной операции. Там присутствовали также представители администрации округа.

Перед встречей в храме провели молебен о здравии и Божьем сохранении. В ней участвовали близкие военнослужащих, сотрудники администрации округа и прихожане.

В трапезной собравшиеся побеседовали в неформальной обстановке, поделились своими размышлениями и переживаниями.

«На таких встречах женам и матерям наших бойцов можно не только поговорить между собой, но и встретиться с представителями органов власти, которые всегда готовы оказать необходимую поддержку. В настоящее время основные вопросы касаются передачи адресной помощи нашим бойцам в зоне СВО», — рассказала региональный координатор партийного проекта «Женское движение Единой России», уполномоченный по правам детей в Московской области Ксения Мишонова.

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