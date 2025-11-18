Правительство России сохранило статус наукограда для Дубны и Королева

Дубна и Королев сохранят статус наукоградов России. Это позволит им получать федеральное финансирование на развитие научных комплексов и инфраструктуры для их эффективной работы.

Распоряжение о сохранении статуса наукограда для Дубны и Королева подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Подмосковные Дубна и Королев функционируют в статусе наукоградов с 2001 года. Текущее постановление правительства России продлило этот статус еще на 15 лет — до 2040 года. Всего в Московской области расположены семь из 12 российских наукоградов, что подтверждает огромный научно-технический потенциал Подмосковья», — сказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что один из важных критериев для получения статуса наукограда — объем выпуска товаров и услуг научно-производственного комплекса не менее 50%.

Сейчас Дубна — один из ведущих научных центров в сфере ядерной физики в стране. Там работают предприятия в области машиностроения, авиастроения и другие. Кроме того, там работает особая экономическая зона техников внедренческого типа, резидентами которой уже стали около 160 компаний.

В Королеве активно занимаются ракетостроением и авиакосмическими разработками.