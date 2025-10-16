Правительство Подмосковья возьмет под контроль развитие частной застройки

Правительство Подмосковья наделят полномочиями по определению требований к комплексному развитию территорий, где планируется строительство индивидуальных и садовых жилых домов. Соответствующее решение приняли депутаты Московской областной думы.

В рамках открытой трибуны «Проблемы и вопросы в индивидуальном жилищном строительстве и пути их решения», которая состоялась 9 октября, жители Московской области задали около тысячи вопросов, связанных с качеством застройки и условиями жизни в новых кварталах.

«Обратная связь от людей, проживающих в разных муниципалитетах, в очередной раз показала, что накоплено много проблем. Они касаются экологии, безопасности, бытовых вопросов. Важно не только их постепенно решать, но и не наступать на эти же грабли на новых застраиваемых участках. Поэтому мы приняли решения о необходимости введения обязательных требований для новых ИЖС», — отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Он также подчеркнул, что это касается объектов, которые будут возводить в рамках комплексного развития территорий.

Спикер добавил, что семьи, выбирающие жизнь в частном доме, должны быть уверены, что рядом появится вся необходимая инфраструктура.

«Поэтому мы сегодня принимаем этот закон и наделяем правом утверждения таких требований правительство Московской области. Предполагаем, что они будут разработаны коллегами в самое короткое время и будут предусматривать всю необходимую инфраструктуру», — подчеркнул Брынцалов.