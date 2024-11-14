Правила проезда по выделенкам стали на 20% реже нарушать в Подмосковье

Дорожные камеры выявили около 160 тысяч нарушений правил проезда по выделенным полосам в Подмосковье с начала года. Это на 43 тысячи меньше, чем за такой же период 2023 года.

Как рассказали в подмосковном Минтрансе, больше всего нарушений пришлось на май, сентябрь и октябрь, меньше всего — на январь, февраль и август.

«Поведенческая модель водителей изменилась — стали меньше нарушать правила проезда по выделенным полосам и затруднять движение общественному транспорту», — пояснили в ведомстве.

В министерстве напомнили, что всего в Подмосковье работают 130 выделенных полос для общественного транспорта. На некоторых из них могут ездить только автобусы. Если специального знака с участком нет, то на нем также могут передвигаться такси.

Штраф за проезд по «выделенке» составляет 1,5 тысячи рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что первые участки Южно-Лыткаринской дороги откроют зимой. Это позволит разгрузить юго-восток региона.