Правила пожарной безопасности в отопительный сезон напомнили в «Мособлпожспасе»

С наступлением сентября в Подмосковье ночи становятся длиннее, а температура снижается. Жители уже начали пользоваться печками и обогревателями. Работники «Мособлпожспаса» напомнили о важности соблюдения пожарной безопасности в отопительный сезон.

Начальник территориального управления № 9 Сергей Жукин отметил, что с приходом холодов увеличивается число бытовых пожаров, вызванных нарушением правил эксплуатации отопительных приборов, печей и газовых установок.

Спасатели рекомендуют проверить газовые приборы и электропроводку, не использовать неисправные устройства и избегать перегрева техники. Также важно установить автономные дымовые извещатели и держать средства пожаротушения.

«Домовладельцам стоит внимательно проверить состояние своих печей: ликвидировать появившиеся трещины, побелить и прочистить дымоход, убедится в наличии металлического листа перед топкой и исправности дверцы», — заключил Жукин.

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