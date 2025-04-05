Правила перевозки детей в автомобилях проверили в Балашихе

Сотрудники ДПС отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Балашихинское» провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Ребенок-пассажир». Цель акции заключалась в профилактике и предупреждении детского дорожно-транспортного травматизма, а также в выявлении и пресечении случаев, когда водители перевозят детей без использования детских удерживающих устройств.

В ходе мероприятия инспекторы проверили 54 автомобиля, и нарушений не было зафиксировано. Каждый участник акции получил тематические наклейки для автомобилей и световозвращающие браслеты, что способствует повышению безопасности на дорогах.

Специалисты подчеркивают, что автокресло является обязательным атрибутом при перевозке детей в автомобиле. Родителям рекомендуется выбирать автокресло вместе с детьми, чтобы обеспечить правильную фиксацию юного пассажира. Важно, чтобы ремни не давили на тело и не причиняли дискомфорт, обеспечивая при этом максимальную безопасность во время поездок.