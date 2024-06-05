Правила оплаты проезда напомнили в «Мострансавто»

Представители «Мострансавто» напомнили правила оплаты проезда в автобусах компании. Чтобы избежать возможного двойного списания на городских маршрутах и маршрутах с фиксированным тарифом, необходимо использовать банковскую или транспортную карту, а также социальные карты только один раз.

Для проезда на зональных пригородных и междугородних маршрутах, где стоимость поездки зависит от расстояния, карту необходимо применить дважды. Это правило распространяется на все виды карт, включая бесконтактные банковские карты, транспортные карты «Стрелка» и «Тройка», а также социальные карты жителей Подмосковья и Москвы.

Специалисты «Мострансавто» также напоминают о важности оплаты проезда, поскольку это не только гарантирует страховое покрытие в случае ДТП, но также помогает компании в планировании пассажиропотоков, развитии транспортной инфраструктуры и улучшении транспортной доступности.

Проезд считается безбилетным, если пассажир оплатил его наличными средствами, мобильным переводом или проигнорировал оплату.

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