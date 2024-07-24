Правила эксплуатации электроприборов напомнили жителям Подмосковья в «Мособлпожспасе»

По словам начальника территориального управления № 9 ГКУ МО «Мособлпожспас» Сергея Жукина, короткое замыкание может возникнуть из-за нарушения изоляции проводов, перенапряжения или механического повреждения.

«Не допустить трагедии можно: работу по монтажу электропроводки следует доверять профессионалам, нельзя одновременно включать нескольких мощных потребителей электроэнергии, чтобы не допустить перегрузку электросети, не стоит оставлять без присмотра включенные электроприборы или доверять их детям, не следует прокладывать кабель удлинителя под коврами или через дверные пороги», — пояснил Жукин.

Он добавил, что нагревание вилок и розеток, потрескивание, уменьшение яркости освещения в комнате — это признаки неисправности электропроводки.

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