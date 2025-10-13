Правила безопасного общения с ИИ разместили на портале госуслуг Подмосковья

Жители Подмосковья могут узнать больше о правилах безопасного использования искусственного интеллекта на региональном портале. Их разместили в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» .

Как сообщили в областном Мингосуправления, тематическую страницу создали при участии федерального Минцифры. Она сделает использование ИИ еще безопаснее и понятнее.

«Статья содержит подробные рекомендации для безопасного взаимодействия с ИИ, которые помогут жителям региона правильно пользоваться современными цифровыми сервисами. В материале также разъясняется, какую информацию можно спокойно обсуждать с ИИ, а какую передавать ему не следует», — пояснила глава министерства Надежда Куртяник.

В разделе можно найти правила безопасности в интернете и создания надежных паролей, а также способы выявить мошенников.