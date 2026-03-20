Прасковья из Подмосковья. Тренд на древнерусские имена вышел на новый уровень

В Подмосковье интерес к древнерусским именам достиг нового уровня. Родители все чаще называют своих детей необычно: лидируют Митрофан и Прасковья, также встречаются Аникей, Милолика, Велеслав. Что это за тренд и почему набирает обороты, выяснил 360.ru.

Молодая мама Александра назвала свою дочь Евсевия. Имя выбрала еще будучи беременной.

«Мы смотрели в интернете. Попалось имя Евсевия. Очень запало в душу. Поэтому решили так назвать», — рассказала она.

Большинство современных родителей выбирают имена именно так: нравится и все. Предыдущее поколение двадцать лет назад руководствовалось тем же: лет 20 назад был бум на Насть, Саш и Кать. А в советское время — Даздрапермы и Октябрины. Теперь в моде древнерусские имена.

«Чтобы объяснить современный тренд на древнерусские имена, такие как Мирослава, Ярослав, Матфей, Лука, Елисей, наверное, стоит рассматривать его как сложный культурный элемент, в котором различные сакральные смыслы обретают новую жизнь», — объяснил фольклорист Кирилл Богомолов.

На Руси имя воспринимали как мистический код. Он считался неотъемлемой частью души человеческой и даже оберегом.

В 2025 году некоторые москвичи называли детей в честь героев фильмов и сериалов. Среди необычных имен, которыми называли новорожденных: Финист, Алиса, Лукас, Майк. Одного ребенка нарекли Владимиром Финистом в честь главного героя фильма «Финист. Первый богатырь».