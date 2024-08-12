Практикум для родителей недоношенных детей провели в Видном

В Видновском перинатальном центре проходят групповые занятия по детскому развитию для родителей малышей с экстремально низкой массой тела. Там взрослые учатся адаптировать своих детей к внешней среде.

Инструктор леченой физкультуры Наталья Чумакова рассказала, что родителям показывают, как правильно брать ребенка на руки и перемещать его, чтобы младенец чувствовал себя спокойно. Также взрослым рассказывают, как помочь ребенку во время колик и как носить малыша в слинге.

«Рекомендую мамам приходить вместе с папами, поскольку, когда мужчины получают ясные инструкции по взаимодействию с детьми, они начинают гораздо активнее участвовать в этом процессе. Это также дает женщинам возможность немного отдохнуть», — отметила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев навестил в Клину детей, эвакуированных из Курской области.

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