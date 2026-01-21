Практикум по пожарной безопасности провели в Мытищах

Жители округа поучаствовали в тренировках по тушению пожара и узнали о правильных способах эвакуации из задымленных помещений. Взрослые и дети активно участвовали во всех мероприятиях и общались с экспертами Министерства по чрезвычайным ситуациям. Они получили не только теоретические знания, но и практические навыки, которые могут оказаться жизненно важными в экстренной ситуации.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по округу отметили, что статистика по пожарам и количество жертв продолжает расти. Они подчеркнули, что каждый, кто усвоил хотя бы одно новое правило за этот день, уже делает вклад в безопасность города.

Глава округа Юлия Купецкая напомнила, что в рамках работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по округу создан канал для информирования населения о пожарной безопасности. Присоединиться к нему можно по ссылке.