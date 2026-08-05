Практика Подмосковья по оптимизации торгов вошла в федеральный каталог решений

«Смартека» — это цифровая площадка, созданная по поручению Президента РФ. Ее цель — объединить лучшие практики регионов по управленческим и социально-экономическим решениям для последующего тиражирования в субъектах РФ.

На сегодняшний день в активном каталоге «Смартеки» собраны 128 региональных практик со всей страны, и 19 из них принадлежат Подмосковью. Это более 15% от общего числа успешных кейсов.

Как рассказала министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева, в регионе выстроена единая централизованная модель торгов, охватывающая весь цикл — от подготовки лота до заключения договора и ввода объекта в эксплуатацию. В результате эффективность торгов кратно выросла и получила высокую оценку на федеральном уровне.

Благодаря новому подходу в Подмосковье в три раза увеличилась реализация государственного и муниципального имущества — с 1 500 до 4 700 лотов в год, а поступления в консолидированный бюджет возросли с 0,8 млрд рублей до 5,1 млрд рублей.

Ознакомиться с практикой и результатами можно по ссылке.

Директор ГКУ МО «Региональный центр торгов» Мартирос Саркисян отметил, что Московская область стала первопроходцем в вопросах полной цифровизации и централизации торгов. Следующим этапом станет переход от автоматизации к интеллектуальной аналитике на основе искусственного интеллекта.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что на региональном портале торгов ЕАСУЗ можно найти более 1 500 объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах. Там же потенциальные участники торгов могут задать вопрос виртуальному помощнику, который работает круглосуточно.