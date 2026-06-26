Пожилые волонтеры в Подмосковье изготовили масксети бойцам СВО

В Лосино-Петровском продолжают развивать «серебряное» волонтерство. Пожилые добровольцы изготавливают маскировочные сети, антидроновые одеяла и другие изделия, которые затем передают участникам специальной военной операции.

Одним из координаторов этого направления стала амбассадор регионального движения «Волонтеры Подмосковья» Галина Кузнецова. По ее словам, к работе привлекают как тех, кто может помогать только из дома.

«Наша миссия — привлекать людей, особенно пожилого возраста, к волонтерской работе. У многих есть свободное время и желание заниматься общественно полезной деятельностью», — рассказала Кузнецова.

Добровольцы плетут маскировочные сети и нашлемники, изготавливают индивидуальные средства маскировки, сухие армейские души, дождевики и антидроновые одеяла.

Ранее в молодежном центре «Лидер» города Дзержинский собрались 20 ребят из местного отделения регионального движения «Волонтеры Подмосковья». Молодые активисты впервые учились делать заготовки для окопных свечей.