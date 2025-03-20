Пожилую женщину спасли от слепоты в больнице в Люберцах

Врачи Люберецкой больницы спасли зрение 98-летней женщине, которая после падения ослепла на один глаз. Ранее пациентке заменили помутневший хрусталик на искусственный, но из-за удара он упал на глазное дно.
В таких случаях раньше делали разрез и заменяли хрусталик на новый, но теперь применяются менее травматичные методики.
«Всего два прокола и мы поставили линзу на место и подшили ее так, что она теперь никуда не денется», — рассказала заведующая отделением офтальмологии Люберецкой областной больницы Елена Митяева.
Врачи смогли полностью восстановить зрение пожилой женщине. Она уже вернулась домой.
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