Пожилую женщину спасли от слепоты в больнице в Люберцах

Врачи Люберецкой больницы спасли зрение 98-летней женщине, которая после падения ослепла на один глаз. Ранее пациентке заменили помутневший хрусталик на искусственный, но из-за удара он упал на глазное дно.

В таких случаях раньше делали разрез и заменяли хрусталик на новый, но теперь применяются менее травматичные методики.

«Всего два прокола и мы поставили линзу на место и подшили ее так, что она теперь никуда не денется», — рассказала заведующая отделением офтальмологии Люберецкой областной больницы Елена Митяева.

Врачи смогли полностью восстановить зрение пожилой женщине. Она уже вернулась домой.