Пожилую женщину с тяжелой формой желтухи спасли в больнице в Щелкове

Врачи Щелковской больницы спасли 93-летнюю пациентку с резкой болью в животе и признаками механической желтухи. При этой патологии нарушается отток желчи и происходит ее скапливание в организме.

Обследование показало наличие у пожилой женщины камня размером 12 миллиметров, который полностью перекрыл желчный проток. В стандартных случаях отложения удаляют эндоскопически, однако из-за особенностей организма пациентки выполнить операцию классическим способом не удалось.

«Мы приняли решение о проведении вмешательства сложным и высокотехнологичным методом „Рандеву“. Его название точно описывает основной смысл: встреча инструментов в двенадцатиперстной кишке. Операция проходит в несколько этапов. Сначала через желчный проток мы провел тонкий проводник в двенадцатиперстную кишку. Далее ввели катетер в желчный проток. И через просвет желудка удалили камень», — пояснил врач-хирург Игорь Поляков.

По словам специалиста, применение этой технологии позволило избежать открытой операции, которая для пожилой пациентки могла бы обернуться серьезными осложнениями и долгим восстановлением.

Сейчас женщина чувствует себя удовлетворительно, ее уже выписали.